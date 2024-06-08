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Jose Mourinho'dan sürpriz transfer açıklaması! 'Galatasaray'a yakın'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.06.2024 19:54
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho yaptığı açıklamada Galatasaray'ın yeni transferini duyurdu. Rafa Silva ile ilgili soruya Moruinho "Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum" yanıtını verdi.

Jose Mourinho'dan sürpriz transfer açıklaması! 'Galatasaray'a yakın'

Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho,Portekiz basınından RTP'ye açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho, kendisine sorulan "Rafa Silva'yı Fenerbahçe'ye ister misiniz?" şeklinde gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

"GALATASARAY'A YAKIN"

Soruyu cevaplayan Mourinho, "Rafa Silva harika bir oyuncu ama Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum." şeklinde konuştu.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon euro'luk teklifte bulunduğu, Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro imza parası önerdiği ifade edilmişti.

326 MAÇTA 94 GOL

2016'den 2024'e kadar 8 yılını Benfica'da geçiren Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde 326 maçta 94 gol attı ve 79 gol attı.

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