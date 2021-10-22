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Jose Mourinho'dan tarihi yenilgi sonrası açıklama!

22.10.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans liginde Bodo Glimt karşısında ağır bir yenilgi alan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Jose Mourinho'dan tarihi yenilgi sonrası açıklama!

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Roma, Bodo Glimt ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta İtalyan ekibi sahadan 6-1 gibi çok ağır mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından konuşan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ise böyle bir yenilginin kendisine oyuncular kadar zarar vermeyeceğini söyledi.

Kendi duygularının önemli olmadığını ancak oyuncularının bu skordan etkileneceğini söyleyen Portekizli teknik adam, "İyi niyetle karar verdim. Çok fazla çalışan ancak fazla oynayamayan isimlerin oynamasını istedim" ifadelerini kullandı.

"BANA ZARAR VERMEZ"

Sahaya çıkan 11 ile ilgili konuşan Mourinho, "Kadromuz ve maç takvimimizi düşündüğümde böyle bir karar aldım. Saha ve iklim koşulları göz önüne alındığında çok fazla oynayan oyuncularımı dinlendirmeye karar verdim" dedi.

Kariyerinde ilk defa bir takımının 6 gol yediği hatırlatılan Portekizli menajer, "Evet, bunu biliyorum ancak benim duygularım önemli değil. 6 gollü bir mağlubiyet oyuncular kadar bana zarar vermez" şeklinde konuştu.

58 yaşındaki teknik adam son olarak, maçın ardından soyunma odasında oyuncularıyla bir konuşma yaptığını ancak bunu gizli tutmaya çalışacağını ve kamuoyu önünde konuşmayacağını söyledi.

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Roma
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