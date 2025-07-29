Jose Mourinho'dan yönetime bir mesaj daha! Bu kez sosyal medya hesabından paylaştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"6 GÜN KALIYOR"

Portekizli çalıştırıcı, yaptığı paylaşımda, "Yarın son hazırlık maçı ve sonra Şampiyonlar Ligi öncesi 6 antrenman günü kalıyor.'' ifadelerini kullandı. Mourinho'nun bu paylaşımı yönetime transfer mesajı olarak algılandı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞTI

Fenerbahçe'nin Benfica'ya 3-2 mağlup olduğu maçın ardından da konuşan Mourinho benzer bir açıklama daha yapmıştı. Mourinho, "Hem hazırız hem de değiliz aslında. Neden hazırız? Çünkü buradaki grupla çok iyi ve sıkı bir şekilde çalıştık. Neden hazır değiliz? Daha fazlasına ihtiyacımız var. 10 gün kaldı Feyenoord maçına ve bu yüksek seviyelerdeki oyunun nasıl anlam ifade ettiğini, nasıl bir görüntü ortaya çıkarttığını aslında görebiliyoruz. Benfica, Feyenoord'dan çok daha iyi bir takım. Bugünkü atmosfere baktığımızda daha yoğundu. Bana göre takım olarak bir fikir verdiğimizi düşünüyorum. Benim gördüğümü Ali Koç da görüyordur." ifadelerini kullanmıştı.