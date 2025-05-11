Jose Mourinho, eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İtalyan basını golcü oyuncuyu resmen duyurdu

Fenerbahçe’de forvet operasyonu başlıyor. Mourinho’nun eski öğrencisi Tammy Abraham, Edin Dzeko’nun yerine sarı-lacivertlilere imza atabilir.

DZEKO'NUN YERINE ABRAHAM

Jose Mourinho, forvette Dzeko'nun yerine Tammy Abraham'ı istedi. Eski öğrencisini Fenerbahçe'ye kazandırmak isteyen Portekizli çalıştırıcı, Dzeko'nun yerine önümüzdeki yıl Abraham'ı tercih etmek istiyor.

İTALYAN BASINI TRANSFERİ DUYURDU

Quotidiani Italiani'de yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin Abraham için devreye girdiği ve bu transferde önemli mesafe katettiği ifade edildi. Fiziksel gücü, hava hakimiyeti ve ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çeken 27 yaşındaki golcü, Mourinho'nun listesinde en üstte bulunuyor.