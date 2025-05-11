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Jose Mourinho, eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İtalyan basını golcü oyuncuyu resmen duyurdu

Fenerbahçe'de forvet operasyonu lig bitmeden başladı. Jose Mourinho ile seneye devam etmek isteyen sarı-lacivertliler tüm planlarını Jose Mourinho'nun taleplerine göre yapıyor. Forvette Dzeko ile yolları ayırmak üzere olan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim masaya geldi.

Jose Mourinho, eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İtalyan basını golcü oyuncuyu resmen duyurdu
Emre Şen
Tammy Abraham

Tammy Abraham

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Fenerbahçe’de forvet operasyonu başlıyor. Mourinho’nun eski öğrencisi Tammy Abraham, Edin Dzeko’nun yerine sarı-lacivertlilere imza atabilir.

DZEKO'NUN YERINE ABRAHAM

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Jose Mourinho, forvette Dzeko'nun yerine Tammy Abraham'ı istedi. Eski öğrencisini Fenerbahçe'ye kazandırmak isteyen Portekizli çalıştırıcı, Dzeko'nun yerine önümüzdeki yıl Abraham'ı tercih etmek istiyor.

İTALYAN BASINI TRANSFERİ DUYURDU

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Quotidiani Italiani'de yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin Abraham için devreye girdiği ve bu transferde önemli mesafe katettiği ifade edildi. Fiziksel gücü, hava hakimiyeti ve ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çeken 27 yaşındaki golcü, Mourinho'nun listesinde en üstte bulunuyor.

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