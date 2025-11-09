Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılırken otel parasını ödememiş! 15 ayda dağ gibi fatura bırakıp gitmiş...

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun dertleri bitmiyor... Sarı-lacivertlileri yönettiği süre boyunca otelde yaşayan Portekizli çalıştırıcının masrafları ortaya çıktı.
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye 36.500.000 TL değerinde otel faturası bıraktı. 15 ay boyunca otelin lüks sütinde konaklayan Mourinho, otel parasını ödemeden Fenerbahçe yönetimine bıraktı.
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçerek sürprize imza atan Jose Mourinho yaptıklarıyla Türkiye'de iz bıraktı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum