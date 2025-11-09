SPOR

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılırken otel parasını ödememiş! 15 ayda dağ gibi fatura bırakıp gitmiş...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun otel masrafları ortaya çıktı. İstanbul'da evde oturmayan ve görevi boyunca otelde yaşayan Mourinho, Fenerbahçe'ye adeta dağ gibi bir borç bıraktı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılırken otel parasını ödememiş! 15 ayda dağ gibi fatura bırakıp gitmiş...
Emre Şen

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun dertleri bitmiyor... Sarı-lacivertlileri yönettiği süre boyunca otelde yaşayan Portekizli çalıştırıcının masrafları ortaya çıktı.

"15 AYDA 36.5 MİLYON TL HESAP"

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye 36.500.000 TL değerinde otel faturası bıraktı. 15 ay boyunca otelin lüks sütinde konaklayan Mourinho, otel parasını ödemeden Fenerbahçe yönetimine bıraktı.

BENFICA'NIN BAŞINA GEÇTİ

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçerek sürprize imza atan Jose Mourinho yaptıklarıyla Türkiye'de iz bıraktı.

