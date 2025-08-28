Jose Mourinho Fenerbahçeli Şevket Çoruh'u çıldırttı: Yeter ulan yeter!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde 0-0'ın rövanşında Portekiz'de Benfica'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup olurken karşılaşmayı isabetli şut çekemeden tamamladı.

Sarı-Lacivertliler'in Devler Ligi'ne vedasının yanında rakibi karşısında gösterdiği etkisiz performans tepkileri de beraberinde getirirken bu isimlerden biri de koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Şevket Çoruh'du.

MOURINHO'YA OLAY TEPKİ

Çoruh'un hedefindeki isim ise Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'ydu.

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

Çoruh paylaşımında Mourinho'ya hitaben 'Mourinho bi … git ulan Yeter ulan yeter yeter yeter! Senden, ondan nefret ettiğimden daha çok nefret ediyorum Bi … git ulan git!' paylaşımı yaptı.