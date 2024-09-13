Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde yeni transferleri sahaya sürüyor! Taktiğini belirledi...

Fenerbahçe-Galatasaray maçına az bir süre kaldı. Jose Mourinho, takımı için taktikleri belirlerken, sarı-kırmızılılar bu sezon yaptığı tüm detayları oyuncularına ezberletti.
Fenerbahçe'de yapılan tüm yeni transferlerin sahada olacağı öğrenilirken, Jose Mourinho'nun taktik idmanlarda bu şekilde oynadığı öğrenildi. En-Nesyri, Edin Dzeko'nun yerine forvette görev yapacakken, Amrabat da orta sahada şans bulacak.
Kostic’in gelişi Jose Mourinho'yu bir hayli rahatlatırken, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol tarafta tecrübeli oyuncuya forma verecek.