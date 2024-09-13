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Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde yeni transferleri sahaya sürüyor! Taktiğini belirledi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 11:43
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Fenerbahçe ile Galatasaray derbisine 8 gün kala iki takımın da taktikleri yavaş yavaş belirleniyor. Galatasaray'da Icardi'nin yerine Osimhen'in forma giymesi beklenirken, Fenerbahçe'de yeni transferler sahneye çıkacak.

Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde yeni transferleri sahaya sürüyor! Taktiğini belirledi...

Fenerbahçe-Galatasaray maçına az bir süre kaldı. Jose Mourinho, takımı için taktikleri belirlerken, sarı-kırmızılılar bu sezon yaptığı tüm detayları oyuncularına ezberletti.

YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK

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Fenerbahçe'de yapılan tüm yeni transferlerin sahada olacağı öğrenilirken, Jose Mourinho'nun taktik idmanlarda bu şekilde oynadığı öğrenildi. En-Nesyri, Edin Dzeko'nun yerine forvette görev yapacakken, Amrabat da orta sahada şans bulacak.

KOSTIC DE İLK 11'DE

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Kostic’in gelişi Jose Mourinho'yu bir hayli rahatlatırken, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol tarafta tecrübeli oyuncuya forma verecek.

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José Mourinho fenerbahçe galatasaray
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Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde yeni transferleri sahaya sürüyor!

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