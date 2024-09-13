Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde yeni transferleri sahaya sürüyor! Taktiğini belirledi...

Fenerbahçe-Galatasaray maçına az bir süre kaldı. Jose Mourinho, takımı için taktikleri belirlerken, sarı-kırmızılılar bu sezon yaptığı tüm detayları oyuncularına ezberletti.

YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK

Fenerbahçe'de yapılan tüm yeni transferlerin sahada olacağı öğrenilirken, Jose Mourinho'nun taktik idmanlarda bu şekilde oynadığı öğrenildi. En-Nesyri, Edin Dzeko'nun yerine forvette görev yapacakken, Amrabat da orta sahada şans bulacak.

KOSTIC DE İLK 11'DE

Kostic’in gelişi Jose Mourinho'yu bir hayli rahatlatırken, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol tarafta tecrübeli oyuncuya forma verecek.