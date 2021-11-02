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Jose Mourinho, Galatasaraylı ismi istedi!

02.11.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yükselişe geçen Galatasaray'da en büyük pay Marcao'nun dönüşü oldu. Sarı-kırmızılılarda ligde aldığı 8 maçlık cezanın ardından sahalara dönen ancak Avrupa'da sahaya çıktığı 3 maçta da maçın adamı seçilen Marcao performansıyla fark yarattı. Brezilya stoperin bu performansı Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da dikkatini çekti. Portekizli hoca, yıldız isim için harete geçti. İşte detaylar....

Jose Mourinho, Galatasaraylı ismi istedi!
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Gaziantep FK maçının 'oyuncusu' olan Marcao'nun cezalı olduğu 8 haftada 12 gol yiyen sarı-kırmızılı takımın maç başına 1.5 olan gol yeme ortalaması, Marcao sahada olunca 0.33'e iniyor.Brezilyalı stoperin oynadığı Avrupa Ligi grubundaki 3 maç ve ligdeki 3 karşılaşmada Galatasaray sadece Beşiktaş'tan 2 gol yedi. Sezon başında kadro dışı kaldığı dönemde 25 yaşındaki Sambacı'ya talip olan Napoli'nin kiralama teklifi kabul edilmemişti.

10 MİLYON EURO

Serie A'da lider olan Napoli, izlemeye devam ettiği Marcao için devre arasında tekrar Galatasaray'la görüşme kararı aldı.İtalyan kulübü bu kez 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis teklifinde bulunacak.

Napoli dışında Roma da Marcao'yu listesine aldı ve Jose Mourinho'dan bu transfere onay çıktı. Galatasaray yönetimi, 15 milyon Euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Marcao'nun olası satışı düşünülerek yaz transfer döneminde Victor Nelsson kadroya katılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Roma Marcao
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