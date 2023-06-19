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Jose Mourinho garantiyi verdi! Arda Güler için sürpriz bir talip daha...

19.06.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyon olmuştu. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçilmişti. Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Güler için Avrupa devleri sıraya girmişti. Bu kulüpler arasına Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma da eklendi. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu. Gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çeken 18 yaşındaki yıldıza yeni bir kulüp daha talip oldu.

LİSTEYE ROMA DA GİRDİ

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PSG, Barcelona, Bayern Münih, Ajax, Borussia Dortmund ve Arsenal'in ardından İtalya Ligi Serie A ekibi Roma da Arda Güler'i listesine aldı.

OYNATMA GARANTİSİ VERENLER...

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beIN Sports'tan Ünal Emin Canbay'ın haberine göre Ajax, Dortmund ve Roma, Arda Güler'i oynatma garantisiyle isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'nın da transfere dahil olmasıyla birlikte Arda Güler'in adı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında bulundu.

Kararını A Milli Takım dönüşünde verecek olan Güler'in 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalma ihtimali de bulunuyor.

Bu sezon sarı - lacivertli formayla 35 resmi maça çıkan Güler, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.


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