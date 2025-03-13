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  4. Jose Mourinho hakem ismi paylaşarak ifşa etti! "Galatasaray'a sempatisi var"

Jose Mourinho hakem ismi paylaşarak ifşa etti! "Galatasaray'a sempatisi var"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.03.2025 11:36
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yine ortalığı ayağa kaldıracak cinsten açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin şampiyonluk durumu hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin Türkiye'de 35 milyon taraftarı olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllardır neden şampiyonluk kazanamadığını düşünüyorum." dedi. Hakem ismi paylaşan Mourinho, bu hakemin Galatasaray'a sempatisi olduğunu iddia etti.

Jose Mourinho hakem ismi paylaşarak ifşa etti! "Galatasaray'a sempatisi var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın kollandığını iddia eden Portekizli çalıştırıcı, hakem ismi vererek ilginç sözler sarf etti.

"İNSANLARIN HAYAL EDEBİLECEĞİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK ŞEYLER OLUYOR"

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"Türkiye'de yaşananlar spor rekabetiyle ilgili değil! Burada, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük şeyler oluyor. Burada yaşıyorsanız veya derinlemesine araştırmaya çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz."

"EĞER İŞLER DEĞİŞMEZSE LİG ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAMIZ İMKANSIZ"

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"Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki, eğer işler değişmezse lig şampiyonluğu kazanmamız imkansız. Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum, çünkü burası güzel bir ülke. Ama futbol bundan daha fazlası olmalı."

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI BİTMİŞTİ!"

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"Normal şartlarda ligde açık ara lider olmamız ve şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerekiyordu. Bu yaşananlar gerçekten çok fazla!"

"HAKEMİN GALATASARAY'A KARŞI ÇOK FAZLA OLAN SEMPATİSİ NEDENİYLE..."

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"Hakemin(Oğuzhan Çakır) Galatasaray'a karşı çok fazla olan sempatisi nedeniyle bir takımın sahayı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü boyut saçmaydı. Ama daha da saçma olanı, Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Bu, o kadar saygısızlığa uğradığını hisseden bir takımdı ki maçı terk etmek zorunda kaldılar. Türkiye'de bunlar oldu!" (Sky Sports)

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Hakem José Mourinho haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri
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