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Jose Mourinho ile Selçuk İnan sarıldı! Kadıköy'de tansiyon yükseldi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.12.2024 22:31
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son bölümünde iki takımın teknik direktörleri, Jose Mourinho ve Selçuk İnan, samimi bir şekilde sarılırken kameralara yansıdı. Ancak bu dostane anların ardından kulübede bir anda tansiyon yükseldi. İşte detaylar...

Jose Mourinho ile Selçuk İnan sarıldı! Kadıköy'de tansiyon yükseldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında taraftarı önünde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin sonlarına doğru Fenerbahçe yedek kulübesinin önünde bir anda ortalık karıştı.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI

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Fenerbahçe yedek kulübesi önünde yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Alper Akarsu, sarı-lacivertliler lehine taç kararı verdi. Bu karara sert tepki gösteren Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Jose Mourinho’nun yanına giderek pozisyon hakkında tartıştı. Tartışmanın sonunda ikili, samimi bir şekilde sarılması kameralara yansıdı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

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Tam bu görüntüler kameralara yansırken, Gaziantep FK’lı bir futbolcunun sarı-lacivertli bir oyuncuyu itmesiyle ortalık bir anda karıştı. Ardından Gaziantep FK teknik heyetinden bazı isimler, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Bu durum, Fenerbahçe kulübesinde rahatsızlık yaratırken, iki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı ve tansiyon yükseldi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Selçuk İnan fenerbahçe
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