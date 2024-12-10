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Jose Mourinho İspanyol basınına konuştu! Real Madrid iddialarına yanıt verdi: "Geri dönmek mi?"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.12.2024 22:06
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan Avrupa Ligi'ndeki favorilerini de açıklayan Portekizli çalıştırıcı, "Başka favori takım göremiyorum." dedi.

Jose Mourinho İspanyol basınına konuştu! Real Madrid iddialarına yanıt verdi: "Geri dönmek mi?"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacakları maç öncesinde İspanyol basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"REAL MADRID'E GERİ DÖNMEK Mİ?"

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İspanyanın önde gelen basınlarından El Correo'ya konuşan Jose Mourinho, "İnsanlar Lamine Yamal'ı daha çok beğeniyor ama ben Nico Williams'ı seviyorum. O harika bir oyuncu ve umarım Real Madrid'e gider. Ben çok büyük bir Real Madrid taraftarıyım. Real Madrid'e geri dönmek mi? Dünyanın en iyi teknik direktörüne sahipler. Dostum Ancelotti iyi gidiyor. Florentino Perez, şu ana kadar çok yanlış karar vermedi ve bundan sonra da hata yapacağını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

"BILBAO'DA FİNAL OYNAMAK İSTERİM"

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Bılbao'da oynanılacak final için orada olmak istediğini kaydeden Mourinho, "Finalin Bilbao'da oynanacak olması taraftarlar ve kulüp için çok önemli olacaktır. Batıl inançlara kapılmadan şunu söyleyebilirim ki Athletic Bilbao ile burada final oynamak isterim ama bu bizim için zor bir görev." sözlerini sarf etti.

MOURINHO'NUN FAVORİLERİ

11-Manchester United

UEFA Avrupa Ligi'ndeki favorilerini açıklayan Portekizli teknik adam, "Athletic Bilbao, Tottenham ve Manchester United kazanabilir. Başka takım göremiyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig José Mourinho fenerbahçe real madrid
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