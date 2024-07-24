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Jose Mourinho, maç sonunda UEFA'yı hedef aldı! ''Buna nasıl izin veriyorlar anlamıyorum!''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.07.2024 00:07
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında konuşan Jose Mourinho, zemin eleştirisinde bulundu.

Jose Mourinho, maç sonunda UEFA'yı hedef aldı! ''Buna nasıl izin veriyorlar anlamıyorum!''

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA'nın sentetik zemin kararına karşı çıktı.

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''UEFA NEDEN İZİN VERİYOR?''

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"Dün bununla ilgili konuşmak istemedim, mazeret olmasın, oyuncularım etkilenmesin istedim. Yüksek seviyede futbol oynamak istiyorsak, bu sentetik zemin bunu kaldırmıyor. Çünkü, topun sürülmesi, topun akması etkili faktörler oldu olumsuz anlamda. UEFA neden bu sentetik sahada futbol oynanmasına izin veriyor, anlamıyorum. Lugano gibi iyi bir takımın da neden bu sahada oynadığını anlamıyorum. Güzel bir sonuç doğurmuyor bu."

''BUNDAN HOŞLANMADIM''

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''7 gol vardı, insanlar golleri sever. Bu işin eğlenceli kısmı ama kalemizde 3 gol gördük. Bundan hoşlanmadım. Eğlenceli değildi. Duran toptan gol yedik, hoşuma gitmedi. İkinci golde topa kayarken rahat şut yedik. Üçüncü gol komplikeydi, fair-play'den yoksundu. Topun bize verilmesi gerekiyordu. Bu da etkiliydi.''

TRANSFER MESAJI

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"Kulübün çıkardığı işten mutluyum. Buraya gelirken kimseden bir söz istemedim, sadece en iyisini yapmak istedim. Kulüp de bana bunu sundu. Kampa yetişemeyen oyuncularımız vardı. Başkanımıza, yönetimimize ve sportif direktörümüze emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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