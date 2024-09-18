Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Joao Pedro'ya Acun Ilıcalı talip oldu! Hull City resmi temaslara başladı

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'ye 2022 yaz transfer döneminde İtalyan kulübü Cagliari'den yaklaşık 4.5 milyon euro karşılığında transfer olan Joao Pedro'ya sürpriz talip çıktı. Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansı ortaya koyamayan İtalyan futbolcu ile sezon başında yollar ayrılmıştı.

SÖZLEŞMESİ FESH EDİLMİŞTİ

Kiralık anlaşması sona erdikten sonra takıma geri dönen İtalyan futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayınca sözleşmesi fesh edilmişti.

5 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

32 yaşındaki futbolcu, sarı - lacivertli forma ile toplamda 28 resmi maça çıkarken 5 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMADILAR

Geçen sezonu kiralık geçirdiği Gremio, 32 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonu kullanmamıştı.

''CAGLIARI'DEN AYRILDIKTAN SONA ÇOK ACI ÇEKTİM...''

Cagliari'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme dair "Cagliari'den ayrıldıktan sonra çok acı çektim. Ayrılmak benim kararım değildi ancak kulübün bir karar alması gerekiyordu. Ben de farklı bir kültüre gidip şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettim." ifadelerini kullanmıştı.

HULL CITY TALİP

Sports Digitale'in haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin bonservisi elinde olan Pedro için devreye girdiği ve 32 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Tecrübeli oyuncu, İngiltere'de transfer dönemi kapanmasına rağmen bonservisi elinde olduğu için bir kulübe imza atabilir.