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Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a müdahalesi sonrası Icardi'den konuşulacak paylaşım: 'Sadece hentbol oynamıyorlar, boks da yapıyorlar'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.04.2025 23:50
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gerilim devam etti. Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kendisine yaptığı hamle sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Okan Buruk'a yapılan hareket sonrasında konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a müdahalesi sonrası Icardi'den konuşulacak paylaşım: 'Sadece hentbol oynamıyorlar, boks da yapıyorlar'

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Tansiyonun bir an olsun inmediği maçın ardından yaşananlar olay yarattı.

Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un yanına giderek burnuna fiziksel saldırıda bulundu. Bu müdahalenin ardından dengesi bozulan Okan Buruk yere düştü. Okan Buruk'un yere düşmesinin ardından ortalık karıştı.

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Dünya basınının da yer verdiği skandal olay sonrası Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den de paylaşım geldi.

"SADECE HENBOL OYNAMIYORLAR, BOKS DA YAPIYORLAR"

Icardi, Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı anları sosyal medya hesabından paylaşıp, "Sadece hentbol oynamıyorlar. Boks da yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk'tan Mourinho ile yaşadıkları hakkında net açıklama! "Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu..."Okan Buruk'tan Mourinho ile yaşadıkları hakkında net açıklama! "Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu..."
Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşımlar!Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşımlar!
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi Derbi fenerbahçe galatasaray
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