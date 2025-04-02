Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a müdahalesi sonrası Icardi'den konuşulacak paylaşım: 'Sadece hentbol oynamıyorlar, boks da yapıyorlar'

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Tansiyonun bir an olsun inmediği maçın ardından yaşananlar olay yarattı.
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un yanına giderek burnuna fiziksel saldırıda bulundu. Bu müdahalenin ardından dengesi bozulan Okan Buruk yere düştü. Okan Buruk'un yere düşmesinin ardından ortalık karıştı.
Dünya basınının da yer verdiği skandal olay sonrası Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den de paylaşım geldi.
Icardi, Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı anları sosyal medya hesabından paylaşıp, "Sadece hentbol oynamıyorlar. Boks da yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
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