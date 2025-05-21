Jose Mourinho'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı gündem oldu! Valizleriyle ne için gitti?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaratan Jose Mourinho, Roma'da görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho'nun elinde bavullarıyla Roma'da görüntülenmesi sosyal medyada gündeme oturdu. Portekizli çalıştırıcının kendisi için transfer görüşmeleri yaptığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN 17 MİLYON EURO İSTİYOR

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılmak için kontratında yazan 17 milyon Euro'yu istiyor. Sarı-lacivertlilerden aksi taktirde ayrılmayacağını söyleyen Mourinho, Fenerbahçe'den kazandığı daha yüksek bir teklifin gelmesi halinde ayrılığı kabul edecek.