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Jose Mourinho'nun ünü meclise kadar dayandı! İtalya'da olay iddia ''Soru önergesi verilirdi"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.09.2024 15:19
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Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı Mourinho, sadece Türkiye gündeminde yer almıyor. Eski çalıştığı İtalya'da da konuşulmaya devam eden Mourinho için sürpriz bir ifade kullanıldı.

Jose Mourinho'nun ünü meclise kadar dayandı! İtalya'da olay iddia ''Soru önergesi verilirdi"

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Roma'da çalışan Mourinho, İtalya'da konuşulmaya devam ediyor.

"SORU ÖNERGESİ VERİLİRDİ"

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Roma'nın Juventus ile berabere kaldığı maçın ardından konuşan İtalyan gazeteci Ivan Zazzoroni, İtalya'da yayın yapan kanalda, "Eğer Roma, geçen yıl aynı maçı Mourinho yedek kulübesindeyken oynasaydı, parlamentoda soru önergeleri verilirdi" ifadelerini kullandı.

ROMA TARAFTARLARI ÖZLÜYOR

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Roma taraftarlarının, Mourinho'nun oynattığı oyunu özlediğini dile getiren Ivan Zazzoroni, başkent ekibinin Mourinho'yu yollayarak hata yaptığını ifade etti.

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