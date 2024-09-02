Jose Mourinho'nun ünü meclise kadar dayandı! İtalya'da olay iddia ''Soru önergesi verilirdi"

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Roma'da çalışan Mourinho, İtalya'da konuşulmaya devam ediyor.
Roma'nın Juventus ile berabere kaldığı maçın ardından konuşan İtalyan gazeteci Ivan Zazzoroni, İtalya'da yayın yapan kanalda, "Eğer Roma, geçen yıl aynı maçı Mourinho yedek kulübesindeyken oynasaydı, parlamentoda soru önergeleri verilirdi" ifadelerini kullandı.
Roma taraftarlarının, Mourinho'nun oynattığı oyunu özlediğini dile getiren Ivan Zazzoroni, başkent ekibinin Mourinho'yu yollayarak hata yaptığını ifade etti.