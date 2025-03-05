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  4. Jose Mourinho, Okan Buruk hakkında soru sorulmasına sinirlendi! Basın toplantısında gergin anlar...

Jose Mourinho, Okan Buruk hakkında soru sorulmasına sinirlendi! Basın toplantısında gergin anlar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2025 14:53
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Tecrübeli çalıştırıcıya sorulan Okan Buruk sorusu gerginliğe neden oldu.

Jose Mourinho, Okan Buruk hakkında soru sorulmasına sinirlendi! Basın toplantısında gergin anlar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Mourinho, "Geldiğimde taraftar için savaşacağımın sözünü verdim ama böyle bir savaş olduğunu tahmin etmemiştim. Burada geçirdiğim zamandan sonra biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim." dedi. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

"SAHA DIŞINDA ZORLUK YAŞAMADIK"

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"Saha içinde zorluklarla karşılaştık, rakiplere saygı duyduk. Zorluklar da yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek. Saha dışında bir zorluk yaşamadık. Hangi açıklamalarımı söylüyorsunuz bilmiyorum. Buraya gelmeden çok bir şey bilmiyordum. Geldiğimde taraftar için savaşacağımın sözünü verdim ama böyle bir savaş olduğunu tahmin etmemiştim. Burada geçirdiğim zamandan sonra biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim."

"BİZ HİÇBİR ZAMAN AĞLAMADIK"

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"Sadece Fred ve Osayi değil, Avrupa listesine Oğuz Aydın gibi önemli ismi yazamadık. Avrupa'da çok maç oynadık, bu kadar çok maç oynadığınızda sarı kartların birikmesi kaçınılmaz oluyor. Eleme ve play-off oynadık. Bizden 4 maç az oynayan takımlara karşı bu kartların geçerli olması bence adil değil. Fred önemli bir oyuncu ama yerine önemli isimler var. İsmail Yüksek bu maça henüz hazır değil ama idmanda bakacağız. Biz birçok zorlukla karşılaştık ama ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz."

OKAN BURUK VE JESUS SORUSU

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"Jorge Jesus 'Küçük takımlar haftada bir maç oynar' demişti. Okan Buruk ise "Artık haftada 1 maç yapacağız, bizi kimse tutamaz.' dedi. Bu sözler için ne diyeceksiniz?"

Jose Mourinho: "Okan Buruk ve Jesus'un sözleri için yorum yapma zorunluluğum yok. Kendi fikrimi sorarsanız, söylerim."

"RANGERS İÇİN ZOR GEÇECEK"

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"Barry Ferguson'ı oyuncu olarak biliyorum. Teknik direktörlük kariyeri hakkında bilgim yok. Kendisi ve kulüp arasındaki duygusal bağ için saygılıyım. Bu bende önemli. Teknik direktör olarak negatif şeylerden bahsedebilirsiniz ama bir önceki teknik adama göre farklı ve zor olacak. Bir önceki teknik direktörleri felsefeye odaklıydı. Futbolda sadece felsefe yetmez, sahada kazanmalısınız. Bizim için zor bir maç olacak ama Rangers için de zor geçecek."

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk José Mourinho fenerbahçe galatasaray
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