Jose Mourinho & Paul Pogba krizi kameralara yansıdı!

Manchester United'da Portekizli menajer Jose Mourinho ve takımın yıldız oyuncularından Paul Pogba arasındaki anlaşmazlık, bir süredir İngiliz medyasının gündeminde yer alıyor. Wolves maçının ardından konuşan Paul Pogba, Manchester United'ın kendi sahasında atak yapmaktan başka şansının olmadığını söyleyerek, bir manada Mourinho'nun tarzını eleştirmişti.

FRANSIZ OYUNCUNUN KAPTANLIĞINI ALMIŞTI

Jose Mourinho ise Manchester United'dan ayrılarak Barcelona'ya gitmek isteyen Pogba'yla ilgili problemlerin olduğunu kabul etmiş, ve oyuncusunun davranışları nedeniyle bir daha Manchester United'da kaptanlık pazubandını takamayacağını belirtmişti.

ANTRENMANDA POGBA'NIN MORALİ BOZULDU

İkili arasında yaşanan soğuk savaşta son perde bugün yaşandı. Manchester United antrenmanında kameralara takılan bir görüntü, İngiliz medyasında bomba etkisi yarattı. Antrenman esnasında takım arkadaşlarıyla tokalaşan Pogba'ya, menajer Jose Mourinho'nun bir şeyler söylediği ve Pogba'nın bu sözlerin ardından yüzünün düştüğü gözlerde kaçmadı. İkili kısa bir süre daha karşılıklı konuşmaya devam etti.

