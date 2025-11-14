Jose Mourinho pusuya yattı bekliyor! Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi ona yarayacak...

Rafa Silva ile Beşiktaş arasında yaşanan gelişmeler Portekiz'de gündeme oturdu. Siyah-beyazlılardan önümüzdeki günlerde resmen ayrılması beklenen Rafa Silva için Jose Mourinho pusuda bekliyor.

BENFICA HAMLE YAPACAK

Cumartesi günü Beşiktaş'tan ayrılacağı açıklanması beklenen Rafa Silva için Benfica teknik direktörü Jose Mourinho ilk hamlesini yapacak. Yıldız oyuncuyu takımında görmek isteyen Mourinho, Rafa'nın Beşiktaş'tan ayrılmasını bekliyor.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva, başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede kendisine verilen sözün tutulmasını istediğini söyledi. Cumartesi gününe kadar süre verilen Rafa Silva'nın siyah-beyazlılardan resmen ayrılması bekleniyor. Rafa'nın Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyordu.