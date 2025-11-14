SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Jose Mourinho pusuya yattı bekliyor! Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi ona yarayacak...

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ipler kopma noktasına geldi. Siyah-beyazlılardan ayrılması beklenen Portekizli oyuncu için Benfica teknik direktörü Jose Mourinho adeta pusuya yatmış bekliyor.

Jose Mourinho pusuya yattı bekliyor! Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi ona yarayacak...
Emre Şen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Rafa Silva ile Beşiktaş arasında yaşanan gelişmeler Portekiz'de gündeme oturdu. Siyah-beyazlılardan önümüzdeki günlerde resmen ayrılması beklenen Rafa Silva için Jose Mourinho pusuda bekliyor.

BENFICA HAMLE YAPACAK

Jose Mourinho pusuya yattı bekliyor! Beşiktaş ta Rafa Silva krizi ona yarayacak... 1

Cumartesi günü Beşiktaş'tan ayrılacağı açıklanması beklenen Rafa Silva için Benfica teknik direktörü Jose Mourinho ilk hamlesini yapacak. Yıldız oyuncuyu takımında görmek isteyen Mourinho, Rafa'nın Beşiktaş'tan ayrılmasını bekliyor.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Jose Mourinho pusuya yattı bekliyor! Beşiktaş ta Rafa Silva krizi ona yarayacak... 2

Beşiktaş'ta mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva, başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede kendisine verilen sözün tutulmasını istediğini söyledi. Cumartesi gününe kadar süre verilen Rafa Silva'nın siyah-beyazlılardan resmen ayrılması bekleniyor. Rafa'nın Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyordu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması!Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması!
Dünyanın konuştuğu transfer! Messi için açıklama geldiDünyanın konuştuğu transfer! Messi için açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho beşiktaş Rafa Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.