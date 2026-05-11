Jose Mourinho, Real Madrid'e Victor Osimhen'i transfer ediyor!

İspanya La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona'ya kaptıran ve Şampiyonlar Ligi'ne erken veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaratan Real Madrid'de beklenen deprem gerçekleşti.

Geçici olarak Castilla teknik direktörü Alvaro Arbeloa'yı göreve getiren eflatun-beyazlı yönetim, asıl bombayı ise uzun vadeli planında patlattı. Madrid devinin, efsanevi eski hocası Jose Mourinho ile resmi görüşmelere başladığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.

MOURINHO'NUN İLK HEDEFİ VİCTOR OSİMHEN!

Fransız basınına yansıyan ve Avrupa futbolunda geniş yankı uyandıran haberlere göre; Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Real Madrid yönetimine ilk transfer raporunu sundu.

Hücum hattında tamamen yeni ve kusursuz bir yapı kurmayı planlayan deneyimli çalıştırıcının, Galatasaray formasıyla harikalar yaratan Nijeryalı süperstar Victor Osimhen'in ne pahasına olursa olsun kadroya katılmasını talep ettiği ortaya çıktı.

ASLAN'DAN ASTRONOMİK BEDEL ŞARTI

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Galatasaray cephesi ise takımın en büyük silahını kaybetmeye kesinlikle sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Avrupa devlerinin yoğun ilgisine rağmen Victor Osimhen'i takımda tutmak istediği, ancak transferin gerçekleşmesi için yalnızca "astronomik" seviyede bir teklifin masaya konması gerektiği belirtildi.