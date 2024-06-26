Jose Mourinho, takımdaki herkese ismiyle hitap ediyor fakat bir kişi hariç...

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

ANTRENMANDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Jose Mourinho'nun Mert Hakan Yandaş'a ekstra bir ilgi gösterdiği öğrenildi. Tüm futbolculara ismiyle seslenen Mourinho, Mert Hakan Yandaş'a 'Komutan' şeklinde hitap ediyor.

KADRO PLANLAMASINDA EN ÜST SIRADA

Kadro planlamasında üst sıralarda yer alan Mert Hakan Yandaş'ın takım içindeki üstünlüğünü kullanmayı planlayan Mourinho, Mert Hakan ile ekstra ilişkiler kuruyor.





