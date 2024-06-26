SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho, takımdaki herkese ismiyle hitap ediyor fakat bir kişi hariç...

Jose Mourinho, takımdaki herkese ismiyle hitap ediyor fakat bir kişi hariç...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.06.2024 17:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin antrenmanında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Jose Mourinho, takımdaki herkese ismiyle hitap ediyor fakat bir kişi hariç...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

ANTRENMANDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

GQ_bKOUX0AAfTVL

Jose Mourinho'nun Mert Hakan Yandaş'a ekstra bir ilgi gösterdiği öğrenildi. Tüm futbolculara ismiyle seslenen Mourinho, Mert Hakan Yandaş'a 'Komutan' şeklinde hitap ediyor.

KADRO PLANLAMASINDA EN ÜST SIRADA

GQ75i0lXoAA4NOl

Kadro planlamasında üst sıralarda yer alan Mert Hakan Yandaş'ın takım içindeki üstünlüğünü kullanmayı planlayan Mourinho, Mert Hakan ile ekstra ilişkiler kuruyor.

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dursun Özbek çılgına döndü! "Haddini bil, sen kimsin" diyerek salonu terk ettiDursun Özbek çılgına döndü! "Haddini bil, sen kimsin" diyerek salonu terk etti
G.Saray'ın yıldızından Milli Takıma sürpriz ziyaret!G.Saray'ın yıldızından Milli Takıma sürpriz ziyaret!
Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti gibi!Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti gibi!
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan kadın muhabire: "Bu ojeler ne? Ben mi rüyadayım?"

Erdoğan'dan kadın muhabire: "Bu ojeler ne? Ben mi rüyadayım?"

Bakan Işıkhan 'refah payı' yok dedi ama... Emeklileri umutlandıracak değerlendirme! 'Cumhurbaşkanı' detayı!

Bakan Işıkhan 'refah payı' yok dedi ama... Emeklileri umutlandıracak değerlendirme! 'Cumhurbaşkanı' detayı!

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti gibi!

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti gibi!

Jose Mourinho, takımdaki herkese ismiyle hitap ediyor fakat bir kişi hariç...

Jose Mourinho, takımdaki herkese ismiyle hitap ediyor fakat bir kişi hariç...

A Milli Takımımız üst tur için sahaya çıkıyor! Rakibimizi biz belirleyeceğiz: İşte muhtemel 11'ler

A Milli Takımımız üst tur için sahaya çıkıyor! Rakibimizi biz belirleyeceğiz: İşte muhtemel 11'ler

C Grubu'nda olmaz denen oldu! Milyonda bir yaşanacak ihtimal

C Grubu'nda olmaz denen oldu! Milyonda bir yaşanacak ihtimal

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.