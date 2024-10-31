Jose Mourinho talimatı verdi! Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun bileti kesildi

İki kulvarda mücadele eden Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Son zamanlarda sıkça gündeme gelen İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel'in sözleşmelerinin uzatılması planlanırken, ocak ayına yaklaşırken Jose Mourinho'nun talimatları doğrultusunda takımdan ayrılacak futbolcular da belirleniyor.

İRFAN CAN VE OSAYI İLE DEVAM

Sezon sonunda sözleşmeleri sona eren ve uzatılıp uzatılmayacağı yılan hikayesine dönen İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile Aralık ayında sözleşme uzatılması planlanıyor.

OOSTERWOLDE YERİNE SOL BEK

Oosterwolde'nin uzun süreli sakatlığının ardından takımdaki mevkisi sol bek olan tek futbolcu kadroda düşünülmeyen Levent Mercan kaldı. Bunun üzerine sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör Mario Branco, Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kış transfer dönemi için transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz transfer döneminde de gündeme gelen Chelsea'li Ben Chilwell ve Brezilya ekibi Bragantino'da forma giyen Luan Candido ile ilgilendiği öne sürüldü.

MOURINHO BİLETİNİ KESTİ

Bu sezon sadece Samsunspor deplasmanında 14 dakika forma şansı bulan ve yaptığı basit hatalarla taraftarın tepkisini çeken Samet Akaydin için sürpriz bir gelişme yaşanarak biletinin kesildiği iddia edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Akaydin'in ocak ayında gönderilmesini istediği bildirildi.