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Jose Mourinho transferlerin gelmemesine dayanamadı! Maç sonunda Ali Koç'a açık açık mesaj gönderdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica mağlubiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunarak başkan Ali Koç'a açık açık mesaj gönderdi.

Jose Mourinho transferlerin gelmemesine dayanamadı! Maç sonunda Ali Koç'a açık açık mesaj gönderdi
Emre Şen

Portekiz'de kamp çalışmaları kapsamında yaptığı son hazırlık maçında Benfica'ya 3-2 yenilen Fenerbahçe'de Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Takımın transfere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mourinho, canlı yayında Ali Koç'a mesaj yolladı.

"GEÇEN SEZONA GÖRE ÇOK DAHA İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Jose Mourinho transferlerin gelmemesine dayanamadı! Maç sonunda Ali Koç a açık açık mesaj gönderdi 1

"Açıkçası çok güçlü bir aile kurmaya çalışıyoruz. İyi bir aile yaratmaya çalışıyoruz. Sadece teknik ekipten bahsetmiyorum. Bütün çalışanlar için bunu söyleyebilirim. Oyuncular ve ekip arasında güçlü bir iletişim var. Herkes çok iyi çalıştı kamp boyunca. Geçen sezona göre çok daha iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bundan dolayı çok mutluyum."

ALİ KOÇ'A MESAJLI GÖNDERME!

Jose Mourinho transferlerin gelmemesine dayanamadı! Maç sonunda Ali Koç a açık açık mesaj gönderdi 2

"Hem hazırız hem de değiliz aslında. Neden hazırız? Çünkü buradaki grupla çok iyi ve sıkı bir şekilde çalıştık. Neden hazır değiliz? Daha fazlasına ihtiyacımız var. 10 gün kaldı Feyenoord maçına ve bu yüksek seviyelerdeki oyunun nasıl anlam ifade ettiğini, nasıl bir görüntü ortaya çıkarttığını aslında görebiliyoruz. Benfica, Feyenoord'dan çok daha iyi bir takım. Bugünkü atmosfere baktığımızda daha yoğundu. Bana göre takım olarak bir fikir verdiğimizi düşünüyorum. Benim gördüğümü Ali Koç da görüyordur."

"HERKES NEYİN EKSİK OLDUĞUNU GÖREBİLİYOR"

Jose Mourinho transferlerin gelmemesine dayanamadı! Maç sonunda Ali Koç a açık açık mesaj gönderdi 3

"Takımın durumu net. Başkan da (Ali Koç) bu noktada benle aynı düşünüyordur. Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Bugün maça baktığımız zaman herkes neyin eksik olduğunu görebiliyor. Eklenmesi gereken şeyleri ve yapılması gereken şeyleri herkesin net olarak görebildiğini düşünüyorum. İyi bir takımımız var şu anda. Maç içinde zorluklar da yaşadık. 9 gün kaldı. Yarın 8 gün kalmış olacak Şampiyonlar Ligi maçımıza. Yarın idman yapmayacağız, Pazartesi antrenmanımız olacak. Aslında 7 günlük bir süremiz var. Neyin eksik olduğu aslında ortada diye düşünüyorum. Buraya getirilecek oyuncularda felsefeyi biliyor olacak. Üst seviye oynamak istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var. Oynayacağımız maçı ciddiye almalıyız. Final dokunuşunu ben yapamam maalesef, final dokunuşunu kulüp yapmalı."

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José Mourinho Ali Koç fenerbahçe
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