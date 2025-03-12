Jose Mourinho'ya Fenerbahçe'nin rakibi talip oldu! İki katı maaş teklif edip kafasını karıştıracaklar...

Fenerbahçe'nin sezon başında anlaşma imzaladığı teknik direktör Jose Mourinho'ya sürpriz bir takım talip oldu.

RANGERS LİSTEYE ALDI

Glasgow Rangers’ı satın alan San Francisco 49ers Enterprise şirketi, yeni sportif direktör ve teknik direktör için kolları sıvadı. Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu düşünen İskoç ekibi, sezon sonunda tecrübeli çalıştırıcıya resmi teklifi yapacak.

FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Jose Mourinho'ya ilgi gösteren Rangers, Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'de devam etmek istediğini biliyor. Yine de şansını denemek isteyen Glasgow Rangers, Fenerbahçe'den kazandığı paranın iki katını teklif edecek.