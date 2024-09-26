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Jose Mourinho'ya Türkiye'de ilk kez bu sözler kullanıldı! "Üçüncü sınıf teknik direktör, DNA testi yapsınlar, rezil..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.09.2024 21:06
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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe evinde Belçikalı ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin kadrosunu beğenmeyen Serdar Ali Çelikler, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi küçümsediğini iddia edip olay yaratacak cümleler kullandı.

Jose Mourinho'ya Türkiye'de ilk kez bu sözler kullanıldı! "Üçüncü sınıf teknik direktör, DNA testi yapsınlar, rezil..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan Jose Mourinho'nun tercihi ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler tarafından ağır sözlerle eleştirildi.

"ÜÇÜNCÜ SINIF TEKNİK DİREKTÖR"

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"İğrenç bir teknik direktörlük. Rezillik yani. Üçüncü sınıf bir teknik direktörlük. Bunun için 15 milyon Euro vermeye gerek yok."

"JOSE MOURINHO'YA DNA TESTİ YAPSINLAR"

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"Mourinho'ya DNA testi falan yapsınlar. Bu Mourinho değil. Bu kadar edilgen futbol, olacak şey değil. Bu şekilde olmaz. Tüm desteğimi çekerim Mourinho'dan. Böyle rezillik olmaz. Bu artık saygısızlık. Küçümsemenin ötesinde Fenerbahçe'ye yapılmış bir saygısızlık bu. Sen ya ciddiye almıyorsun ya da hocalığın bitmiş."

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José Mourinho Serdar Ali Çelikler fenerbahçe
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