Jose Sosa'dan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçeli Jose Sosa, Antwerp karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Jose Sosa "Gerçekten takım olarak galibiyet için büyük bir iş çıkardık. Tek hedefimizin 3 puan olduğunu biliyorduk, ligdeki son maçımızdan sonra reaksiyon göstermek için de çok önemliydi. Özgüvenli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Futbolda bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor ama biz aynı tevazuuyla, aynı çalışmayla başarılı olmak için devam ediyoruz." dedi.

"HER YERDE FENERBAHÇELİLER VAR"

Fenerbahçe taraftarı hakkında konuşan Sosa "Fenerbahçe taraftarı, bizi her gittiğimiz yerde şaşırtmaya devam ediyor. Ben Türkiye'de çok uzun yıllardır oynuyorum ama buraya geldiğimizden beri her yerde Fenerbahçeliler var, hangi ülkede olursak olalım! Ben burada uzun yıllar oynadım ama buraya yeni gelenler desteğe çok değer veriyor. Sonuçlar istediğimiz gibi olmadı son dönemde, ki şansımız da eksikti. Taraftarlarımız, hiçbir zaman desteğini eksik etmedi. Biz de onların hak ettiği mutluluğu vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

