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Jose Sosa, ezeli rakibe mi gidiyor? Beşiktaş'ı takibe aldı, jet hızıyla yalanlama geldi

04.08.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takibe alması sosyal medyada dedikoduları ateşlendirdi.

Jose Sosa, ezeli rakibe mi gidiyor? Beşiktaş'ı takibe aldı, jet hızıyla yalanlama geldi

Ülkemizde kariyerine Beşiktaş ile başlayıp Trabzonspor ile devam eden Jose Sosa, sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu serbest kalmış ve yeni takım arayışlarına başlamıştı.

INSTAGRAM'DAN TEKRAR BEŞİKTAŞ'I TAKİP ETTİ

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Sosa, dün gece Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeye başladı. Bu olay sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar her ne kadar Sosa'yı istemeyip önemseme de Ceyhun Kazancı'dan açıklama geldi.

"İLGİMİZ YOK"

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Jose Sosa iddialarını yalanladı. Kazancı, Beşiktaş'ın Sosa'ya dair bir ilgisi bulunmadığını açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
José Sosa beşiktaş fenerbahçe
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