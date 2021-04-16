Jose Sosa: Geleceğim hakkında bir fikrim yok

Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, bugün yapılan antrenman sonrası Arjantinli yıldız oyuncusu Sosa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin 34'üncü haftasında Gaziantep FK'yı mağlup etmeleri hakkında konuşan Sosa, "Geçen hafta galibiyet almak önemliydi. Bu maça kadar yaptığımız hataları tersine çevirebilmem için zamanımız vardı bizim için iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ ŞAMPİYONLUKTUR"

Sarı lacivertli takımda hedefin her zaman şampiyonluk olduğunu dile getiren Sosa, "Beklentiler Fenerbahçe'de aynı. Öncesi ve sonrası diyemeyeceğim. Fenerbahçe gibi büyük kulübün hedefleri bellidir ve hedef şampiyonluktur" açıklamasında bulundu.

"TAKIMDA İYİ OYUNCULAR VAR"

Takımda önemli isimlerin olduğuna vurgu yapan Sosa, "Oyuncular olarak teknik ekip kadar analiz yapamıyoruz onlar bu konuda daha üstün. Onlar çıkarımlar yaparak bize iletiyorlar ve biz de maçlarda oyuncular olarak sahada bunu göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda takımda iyi oyuncular var, mücadeleci oyunculara sahibiz ve bu kaliteli isimlerle kazanmayı amaçlıyoruz" dedi.