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Jose Sosa: Geleceğim hakkında bir fikrim yok

16.04.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, "Emre Belözoğlu benim için önemli şahsiyet. Buraya gelmemde aktif rol oynadı. Tecrübeli, ligi bilen birisi. Onun ve kendimiz için en iyisini diliyorum, katkısı olacaktır" dedi. Futbol kariyerini sezon sezon değerlendirdiğini söyleyen Sosa, "Geleceğim hakkında bir fikrim yok. Daha uzun yıllar forma giyen oyuncular var ve önüme sene sene bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Jose Sosa: Geleceğim hakkında bir fikrim yok

Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, bugün yapılan antrenman sonrası Arjantinli yıldız oyuncusu Sosa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin 34'üncü haftasında Gaziantep FK'yı mağlup etmeleri hakkında konuşan Sosa, "Geçen hafta galibiyet almak önemliydi. Bu maça kadar yaptığımız hataları tersine çevirebilmem için zamanımız vardı bizim için iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ ŞAMPİYONLUKTUR"

Sarı lacivertli takımda hedefin her zaman şampiyonluk olduğunu dile getiren Sosa, "Beklentiler Fenerbahçe'de aynı. Öncesi ve sonrası diyemeyeceğim. Fenerbahçe gibi büyük kulübün hedefleri bellidir ve hedef şampiyonluktur" açıklamasında bulundu.

"TAKIMDA İYİ OYUNCULAR VAR"

Takımda önemli isimlerin olduğuna vurgu yapan Sosa, "Oyuncular olarak teknik ekip kadar analiz yapamıyoruz onlar bu konuda daha üstün. Onlar çıkarımlar yaparak bize iletiyorlar ve biz de maçlarda oyuncular olarak sahada bunu göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda takımda iyi oyuncular var, mücadeleci oyunculara sahibiz ve bu kaliteli isimlerle kazanmayı amaçlıyoruz" dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYET"

Emre Belözoğlu'nu kendisi için önemli bir isim olduğunu söyleyen Sosa, "Bulunduğum her takımda her antrenöre karşı saygı içerisinde olan birisiyim. Futbolumun en başından beri böyle oldum. Eski yada yeni antrenör hakkında konuşmak yada kıyas yapmak kıyas yapmak istemiyorum. Emre Belözoğlu benim için önemli şahsiyet. Buraya gelmemde aktif rol oynadı. Tecrübeli, ligi bilen birisi. Onun ve kendimiz için en iyisini diliyorum, katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.

"YÜKSELEN BİR GRAFİĞİMİZ VAR"

Pazar günü oynanacak Başakşlehir maçını ciddiye aldıklarını söyleyen Sosa, "Bütün rakiplerimize karşı saygılıyız ve ciddiye alıyoruz. Son şampiyon ile oynayacağız. Bizim de yükselen bir grafiğimiz var daha iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"GELECEĞİM HAKKINDA BİR FİKRİM YOK"

Futbol kariyerini sezon sezon değerlendirdiğini söyleyen Sosa, "Geleceğim hakkında bir fikrim yok. Daha uzun yıllar forma giyen oyuncular var ve önüme sene sene bakıyorum" dedi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü José Sosa
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