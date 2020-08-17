Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferini duyurdu!

Arjantin'de yayın yapan Canal Trece isimli kuruluşta görevli gazeteci Pablo Gravellone, Jose Sosa'nın Fenerbahçe ile anlaştığını çok yakın olduğunu duyurdu.
Jose Sosa ile ilgili haberi Twitter'dan veren Pablo Gravellone; "Sosa Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın. İstanbul'da yaşayacağı evi bile rezerve edildi. Sosa Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine gidiyor." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, 35 yaşındaki Jose Sosa'ya son olarak 2 milyon Euro'dan sözleşme teklif etmişti. Deneyimli futbolcu Bordo-mavili takıma henüz cevap vermedi ve Trabzonspor bu nedenle masadan kalktı. Jose Sosa transferinin ilerleyen günlerde sonuçlanması bekleniyor.
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