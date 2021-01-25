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Jose Sosa'nın temsilcisinden ayrılık sözleri

25.01.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Jose Sosa'nın temsilcisinden ayrılık sözleri

Sezon başında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan Jose Sosa'nı Fenerbahçe'den ayrılmak istediğine dair haberler çıkmıştı. Jose Sosa'nın Türkiye semcilisi ayrılık konusuyla ilgili açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Jose Sosa bilmecesinde son açıklama Arjantinli yıldızın Türkiye temsilcisinden geldi.

Son haftalarda Türk basınında özellikle Jose Sosa'nın Fenerbahçe'den ayrılacağı ve sözleşmesinin feshedilebileceği haberleri gündemdeydi.

TEMSİLCİSİ AÇIKLADI

Sosa'nın Türkiye temsilcisi Ogün Erdem, "Sosa, Fenerbahçe’de mutlu. Tek amacı, kalan maçlarda takımına faydalıp olup, şampiyonluğa katkı sağlamak. Sezon başı kampı yapmadı ve geldikten sonra koronaya yakalandı. Sonra da sakatlıklar yaşadı. Artık tamamen hazır. Öyle pes edecek ve hem gitmek isteyecek bir karakter değil" dedi.

SOSA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 14 maçta oynayan Sosa, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. (Ajansspor)

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