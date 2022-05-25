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Jose Sosa sürprizi! Erol Bulut kararını verdi...

25.05.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jose Ernosto Sosa'ya Erol Bulut engeli! Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde antrenmanlara içkili gelen ve vukuatlarıyla öne çıkan Jose Sosa'yı Gaziantep'e reddetti.

Jose Sosa sürprizi! Erol Bulut kararını verdi...
Jose Sosa

Jose Sosa

ARJ Arjantin
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Erol Bulut önderliğinde transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Gaziantep'te Jose Sosa sürprizi yaşandı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Sosa'nın Erol Bulut'a önerildiği ortaya çıktı.

EROL BULUT'TAN JOSE SOSA'YA VETO

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Gaziantep Güneş gazetesinin edindiği bilgiye göre, Sosa'nın menajerleri tarafından Gaziantep'e önerildiği ancak kırmızı-siyahlı takımın hem performansı hem de ilerleyen yaşından dolayı bu oyuncuyu düşünmediği bildirildi. Teknik direktör Erol Bulut'un da olumsuz rapor verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

İstanbul gecelerinin müdavimi olan Sosa özellikle antrenmanlara içkili geldiği yönündeki iddialar nedeniyle taraftarların eleştirisine maruz kalıyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü José Sosa Gaziantep FK
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