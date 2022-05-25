Jose Sosa sürprizi! Erol Bulut kararını verdi...

Erol Bulut önderliğinde transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Gaziantep'te Jose Sosa sürprizi yaşandı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Sosa'nın Erol Bulut'a önerildiği ortaya çıktı.

EROL BULUT'TAN JOSE SOSA'YA VETO

Gaziantep Güneş gazetesinin edindiği bilgiye göre, Sosa'nın menajerleri tarafından Gaziantep'e önerildiği ancak kırmızı-siyahlı takımın hem performansı hem de ilerleyen yaşından dolayı bu oyuncuyu düşünmediği bildirildi. Teknik direktör Erol Bulut'un da olumsuz rapor verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

İstanbul gecelerinin müdavimi olan Sosa özellikle antrenmanlara içkili geldiği yönündeki iddialar nedeniyle taraftarların eleştirisine maruz kalıyordu.



