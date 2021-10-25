SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Sosa taraftarlardan özür diledi

Jose Sosa taraftarlardan özür diledi

25.10.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli Jose Sosa, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Jose Sosa taraftarlardan özür diledi
Jose Sosa

Jose Sosa

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'a 90+3. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Arjantinli futbolcu Jose Sosa karşılaşma sonrası taraftarlardan özür diledi.

"Çok geniş bir kadromuz var, zaman zaman da rotasyon yapmak gerekiyor. Kadrodaki tüm oyuncuların kendilerini hazır tutması gerekiyor. Çok istedik kazanmayı, taraftarımızdan özür diliyoruz. Bize gösterdikleri destek için teşekkürler. İstediğimiz sonucu alamadık, bu bizi üzüyor. Taraftarlarımızı tekrardan mutlu edip, hak ettikleri oyunu göstermek için savaşmamız gerekiyor." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldıe-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı
PARTNEREmine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktıEmine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı
Olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidinOlay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor José Sosa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık mesajı

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

Görülmemiş olay! Ortalık karıştı

Görülmemiş olay! Ortalık karıştı

Ali Koç: Bu kadro şampiyonluk için yeter

Ali Koç: Bu kadro şampiyonluk için yeter

Burak Yılmaz'a büyük ayıp

Burak Yılmaz'a büyük ayıp

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.