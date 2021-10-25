Jose Sosa taraftarlardan özür diledi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'a 90+3. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Arjantinli futbolcu Jose Sosa karşılaşma sonrası taraftarlardan özür diledi.

"Çok geniş bir kadromuz var, zaman zaman da rotasyon yapmak gerekiyor. Kadrodaki tüm oyuncuların kendilerini hazır tutması gerekiyor. Çok istedik kazanmayı, taraftarımızdan özür diliyoruz. Bize gösterdikleri destek için teşekkürler. İstediğimiz sonucu alamadık, bu bizi üzüyor. Taraftarlarımızı tekrardan mutlu edip, hak ettikleri oyunu göstermek için savaşmamız gerekiyor." dedi.

