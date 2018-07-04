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Jose Sosa Trabzonspor'dan ayrılıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.07.2018 09:22 | Son Güncelleme

Mali sıkıntıda olan Trabzonspor'da 'Feda' çağrısına olumsuz yanıt veren Jose Sosa ayrılmak istediğini menajerine iletti.

Jose Sosa Trabzonspor'dan ayrılıyor

Trabzonspor'da Jose Sosa yolcu... Feda çağrısını kabul etmeyen Arjantinli yıldız gitmek istiyor. Tangocunun, menajerine, "Arjantin'e dönmek isterim. Ancak böyle bir şey olacaksa kısa sürede netlik kazanmalı" dediği iddia edildi. Arjantin'in Colon kulübü 10 numarayı istiyor.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
sosa Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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