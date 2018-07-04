Jose Sosa Trabzonspor'dan ayrılıyor

Trabzonspor'da Jose Sosa yolcu... Feda çağrısını kabul etmeyen Arjantinli yıldız gitmek istiyor. Tangocunun, menajerine, "Arjantin'e dönmek isterim. Ancak böyle bir şey olacaksa kısa sürede netlik kazanmalı" dediği iddia edildi. Arjantin'in Colon kulübü 10 numarayı istiyor.
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