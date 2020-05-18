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Jose Sosa Trabzonsporluları ayağa kaldırdı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.05.2020 08:45 | Son Güncelleme

Ülkesinin basınına konuşan Jose Sosa, Trabzonsporlu taraftarları ayağa kaldırdı. Bordo mavililer yıldız ismi sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu.

Jose Sosa Trabzonsporluları ayağa kaldırdı

Jose Sosa'nın “Trabzonspor ile henüz anlaşmadım” açıklamasının ardından taraftarlar, kaptanı mesaj yağmuruna tuttu. 34'lük yıldız “Bırakmayız seni” mesajlarına teşekkür etti.

Arjantinli yıldız ülke basınına yaptığı açıklamada "Trabzonspor ile görüşmeler devam ediyordu. COVİD- 19 sebebiyle kesildi. Henüz bir anlaşma yok" ifadelerini kullanmıştı. 34 yaşındaki yıldızın bu sözleri üzerine bordo- mavili taraftarlar oyuncunun sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

"BIRAKMAYIZ SENİ"

Karadeniz ekibinin taraftarları "Bırakmayız seni", "Çok seviyoruz. Sen bu takımın liderisin", "Birlikte şampiyonluklar kazanacağız" mesajları atarak Sosa'nın mutlaka kulüpte kalmasını istediler. Bordo- mavili ekibin kaptanı da taraftarın yoğun sevgisine teşekkür etti. Yönetim, Sosa ve menajeriyle görüşmeleri yeniden hızlandıracak. Bu kez masadan imzalar atılmış şekilde kalkmak istiyor. (Akşam)

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