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Jose Sosa: "Üzüntüyü bırakıp hedefe yürümeliyiz"

06.02.2021 22:24 | Son Güncelleme:
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Jose Sosa: "Üzüntüyü bırakıp hedefe yürümeliyiz"

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Hedefim şampiyonluk olduğunu kaydeden Arjantinli, "Takıma döndüğüm için mutluyum. Bakıldığında ise üzgünüz bu tarz bir yenilgi nedeniyle. Bu üzüntü asıl amacımızı geride bırakmamalı. En iyi şekilde hedefimize doğru yürümeliyiz." dedi.

Tekrar kazanmaya başlamaları gerektiğini söyleyen Sosa, "Beklenti gerçekten yüksekti. Bize destekleri de fazla ama en iyi şekilde kim oynar değil, takımı en güzel şekilde nasıl yukarı çıkarırız ona bakmalıyız ve hedefimize yürümeliyiz." ifadelerini kullandı.

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