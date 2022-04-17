Josef de Souza acılar içinde yerde kaldı, akıllara Mert Hakan Yandaş geldi...

Valerien Ismael ile çıkışa geçen Beşiktaş Süper Lig 'de 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor'la karşılaştı. Siyah-Beyazlılar yakaladığı çıkışı devam ettirmek için Giresunspor deplasmanından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyordu. İlk yarıda yaşanan pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

JOSEF YERDE KALDI HAKEM SARI KART VERDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Josef de Souza'ya yapılan müdahale hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Josef, aldığı darbeden sonra yerde yuvarlanmaya başladı. Bu pozisyondan sonra akıllara Mert Hakan Yandaş geldi.

"MERT HAKAN YANDAŞ OLSA..."

Josef de Souza'nın yuvarlanıp hemen ayağa kalkmasının ardından taraftarlar, "Josef in yerinde Mert Hakan olsa, takla ata ata stadyumdan çıkardı." yorumlarında bulundu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



