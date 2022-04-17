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Josef de Souza acılar içinde yerde kaldı, akıllara Mert Hakan Yandaş geldi...

17.04.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 33. hafta GZT Giresunspor-Beşiktaş maçıyla devam etti. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadelede ilk yarıda yaşanan bir pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu. Beşiktaşlı Josef de Souza bir pozisyonda acılar içinde yerde kaldı ve hakem serbest vuruş kararı verdi. Yapılan müdahale sonrası saha içinde yuvarlanan ve sonrasında ayağa kalkan Josef için ilginç bir benzetme yapıldı.

Josef de Souza acılar içinde yerde kaldı, akıllara Mert Hakan Yandaş geldi...
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Valerien Ismael ile çıkışa geçen Beşiktaş Süper Lig 'de 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor'la karşılaştı. Siyah-Beyazlılar yakaladığı çıkışı devam ettirmek için Giresunspor deplasmanından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyordu. İlk yarıda yaşanan pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

JOSEF YERDE KALDI HAKEM SARI KART VERDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Josef de Souza'ya yapılan müdahale hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Josef, aldığı darbeden sonra yerde yuvarlanmaya başladı. Bu pozisyondan sonra akıllara Mert Hakan Yandaş geldi.

"MERT HAKAN YANDAŞ OLSA..."

Josef de Souza'nın yuvarlanıp hemen ayağa kalkmasının ardından taraftarlar, "Josef in yerinde Mert Hakan olsa, takla ata ata stadyumdan çıkardı." yorumlarında bulundu.

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Giresunspor Mert Hakan Yandaş Josef de Souza
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