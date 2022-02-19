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Josef de Souza'dan Alex'in sayılmayan golü ile ilgili ilginç açıklama!

19.02.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Altay'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Beşiktaş'ın attığı golle ilgili ilginç bir söz söyleyen Josef, "Alex ilk pozisyonda ofsayt olabilir diye düşündü ve aşırtma denedi, ikinci pozisyonda direkten döndü. Alex ilerleyen dönemde daha iyi olacak" dedi.

Josef de Souza'dan Alex'in sayılmayan golü ile ilgili ilginç açıklama!
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza Altay'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galip gelmeleri ve sakatlanmaması için dua ettiğini söyleyen Josef, "Tanrı'ya şükürler olsun, bugün maçta dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı. Bugün ikisi de oldu. Son dakikalarda biraz yorgunluk oldu sadece." dedi.

"EN AZ 4 KEZ NET POZİSYON YAKALADIK"

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Kazanmanın önemli olduğunu söyleyen Sambacı, "En az 4 kez net pozisyon yakaladık ama top bir şekilde içeri girmedi. 2-0 olmayınca bu tarz maçlarda rakip de öz güven kazanıyor ve üzerinize gelmeye başlıyor. Bugün kazanmak önemliydi. İleriki maçlarda umarım ikinci golü bulacağız." ifadelerini kullandı.

Arkadaşı Alex Teixeira ile ilgili de konuşan futbolcu "Alex ilk pozisyonda ofsayt olabilir diye düşündü ve aşırtma denedi, ikinci pozisyonda direkten döndü. Alex ilerleyen dönemde daha iyi olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Josef de Souza Alex Teixeira
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