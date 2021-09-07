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Josef de Souza'dan Galatasaray'a Coutinho göndermesi

07.09.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda kadrosunu 10 futbolcuyla güçlendiren Galatasaray'ın, Philippe Coutinho'yu sezon sonuna kadar kiralamak için Barcelona ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Josef de Souza'dan Galatasaray'a Coutinho göndermesi

Transferin bitimine 2 gün kala çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların ismi, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho ile anıldı.

İzlanda kaynaklı haber sitesi Fótbolti Net, Galatasaray'ın, Philippe Coutinho’yu kiralamak için Barcelona ile görüşmelere başladığını iddia etti.

Coutinho, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'da bulunmuş, Beşiktaş'ta forma giyen arkadaşları Josef de Souza ve Alex Teixeira ile fotoğraf paylaşmıştı.

JOSEF'TEN JET PAYLAŞIM

Bu transfer iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Josef De Souza, Coutinho ailesiyle çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıp "Coutinho ailesi Kartal'ı destekliyor" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Josef de Souza
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