Josef de Souza, eşi Dani'nin düşük yaptığını açıkladı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, hamile olan eşi Dani'nin düşük yaptığını açıkladı.

Brezilyalı futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu süreçte ailemin yanında olan ve destek veren arkadaşlarımı ve taraftarları bilgilendirmek isterim ki Dani düşük yaptı ama Tanrı'nın her zaman bizler için en iyisini istediğine inanıyoruz. Zamanla ve onun izni ile yeni bir bebeğimiz olacaktır. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.





