SPOR

Josef de Souza, eşi Dani'nin düşük yaptığını açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, hamile olan eşi Dani'den aldığı kötü haberi açıkladı. Josef de Souza, eşi Dani'nin düşük yaptığını söyledi.

Josef de Souza, eşi Dani'nin düşük yaptığını açıkladı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, hamile olan eşi Dani'nin düşük yaptığını açıkladı.

Brezilyalı futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu süreçte ailemin yanında olan ve destek veren arkadaşlarımı ve taraftarları bilgilendirmek isterim ki Dani düşük yaptı ama Tanrı'nın her zaman bizler için en iyisini istediğine inanıyoruz. Zamanla ve onun izni ile yeni bir bebeğimiz olacaktır. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Dh6GXR6XUAAeQYz

PARTNERVera anneanneye emanetVera anneanneye emanet
Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacakAatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak
Fenerbahçe'de Phillip Cocu kanunlarıFenerbahçe'de Phillip Cocu kanunları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe josef de souza

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak

Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak

Fikret Orman, Vincent Aboubakar için harekete geçiyor

Fikret Orman, Vincent Aboubakar için harekete geçiyor

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Liverpool, Beşiktaş'tan Vida'yı transfer etmek için gözünü kararttı

Liverpool, Beşiktaş'tan Vida'yı transfer etmek için gözünü kararttı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Josef de Souza, eşi Dani'nin düşük yaptığını açıkladı!

Josef de Souza, eşi Dani'nin düşük yaptığını açıkladı!

Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak

Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak

Fenerbahçe'de Phillip Cocu kanunları

Fenerbahçe'de Phillip Cocu kanunları

Obradovic, Fenerbahçe Futbol Takımı'na transfer yapıyor

Obradovic, Fenerbahçe Futbol Takımı'na transfer yapıyor

Fenerbahçe'de Giuliano’ya ülkesinden Flamengo talip oldu

Fenerbahçe'de Giuliano’ya ülkesinden Flamengo talip oldu

Seyit Mehmet Özkan: Barış Alıcı ve Berke Özer için Fenerbahçe'den 4 milyon euro alacağız!

Seyit Mehmet Özkan: Barış Alıcı ve Berke Özer için Fenerbahçe'den 4 milyon euro alacağız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.