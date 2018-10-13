Josef de Souza havaalanında bornozla görüntülendi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz 12 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye sattığı Josef De Souza'nın son paylaşımı olay oldu.

Instagram hesabından Kral Abdülaziz Havaalanı'nda olduğu sırada çekilmiş bir videosunu paylaşan Brezilyalı futbolcunun bornozlu haline görenler inanamadı.

Yeni takımı kadar bulunduğu ortama da ayak uydurmaya çalıştığı gözlenen Sarı Lacivertliler'in eski yıldızı videonun altına şu mesajı yazdı:

"Dubai'ye uçmak üzere havaalanına geldim. Uçuş vakti geldiğinde bermuda şortumla seyahat edemeyeceğim söylendi. Bunun üzerine deli gibi koşup kıyafetimi değiştirdim.

'Bu şekilde seyahat edebilir miyim?' diye sorduğumda evet dediler. Sizce şık mıyım? Detay: Havaalanında herkes bana güldü."





