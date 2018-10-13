SPOR

Josef de Souza havaalanında bornozla görüntülendi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin 12 milyon euro karşılığında Al Ahli'ye sattığı Josef De Souza'nın Instagram'dan paylaştığı video sosyal medyayı salladı. Josef de Souza'nın bornozlu görüntüsü, videoyu izleyenleri şaşırttı.

Josef de Souza havaalanında bornozla görüntülendi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz 12 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye sattığı Josef De Souza'nın son paylaşımı olay oldu.

Instagram hesabından Kral Abdülaziz Havaalanı'nda olduğu sırada çekilmiş bir videosunu paylaşan Brezilyalı futbolcunun bornozlu haline görenler inanamadı.

Yeni takımı kadar bulunduğu ortama da ayak uydurmaya çalıştığı gözlenen Sarı Lacivertliler'in eski yıldızı videonun altına şu mesajı yazdı:

"Dubai'ye uçmak üzere havaalanına geldim. Uçuş vakti geldiğinde bermuda şortumla seyahat edemeyeceğim söylendi. Bunun üzerine deli gibi koşup kıyafetimi değiştirdim.

'Bu şekilde seyahat edebilir miyim?' diye sorduğumda evet dediler. Sizce şık mıyım? Detay: Havaalanında herkes bana güldü."

5bc0adeb66a97c45304839c0

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Usain Bolt, futbolculuk kariyerinin ilk gollerini attı!Usain Bolt, futbolculuk kariyerinin ilk gollerini attı!
Krzysztof Piatek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çektiKrzysztof Piatek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
josef de souza al-ahli

En Çok Okunan Haberler

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Urbano Cairo: Biz Ljajic'i Beşiktaş'a sattık!

Urbano Cairo: Biz Ljajic'i Beşiktaş'a sattık!

F.Bahçe'de bir kriz daha!

F.Bahçe'de bir kriz daha!

Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edenler ortaya çıktı!

Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edenler ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Josef de Souza havaalanında bornozla görüntülendi

Josef de Souza havaalanında bornozla görüntülendi

Usain Bolt, futbolculuk kariyerinin ilk gollerini attı!

Usain Bolt, futbolculuk kariyerinin ilk gollerini attı!

Krzysztof Piatek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti

Krzysztof Piatek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti

Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev tutuklandı!

Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev tutuklandı!

Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev bir kafedeki iki memura saldırdı!

Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev bir kafedeki iki memura saldırdı!

Sporting Lizbon kalecisi Romain Salin beyin sarsıntısı geçirdi

Sporting Lizbon kalecisi Romain Salin beyin sarsıntısı geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.