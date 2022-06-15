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Josef de Souza Türk olmak istiyor! ''Eğer Türk olursa Messi'li Arjantin'i bile yeneriz''

15.06.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef De Souza, 6 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Türk vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi. Josef, "Türk vatandaşlığı almak istiyorum. 2'nci vatanımın milli takımında oynayabilmek ise futbol hayatımın en büyük hayallerinden bir tanesi. Umarım hayallerimi gerçekleştirebilirim. Ben ve ailemin bu onuru yaşamasını istiyorum." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Türk taraftarlar, "Josef gelirse Arjantin'i bile yeneriz" yorumlarında bulundu.

Josef de Souza Türk olmak istiyor! ''Eğer Türk olursa Messi'li Arjantin'i bile yeneriz''
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Brezilya'nın Rio şehrinde ailesi ile tatilini yapan Brezilyalı futbolcu, İstanbul'u ve Beşiktaş'ı özlediğini, ligin başlaması için sabırsızlandığını belirterek Demirören Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Geride kalan sezonun bir değerlendirmesini yapan Josef, "Üç kupalı sezondan sonra bu yıl beklentilerin uzağında kaldık. Takım olarak zirve havasından erken uzaklaşınca bunu toparlamak gerçekten zor oldu. Önümüzdeki sezon Avrupa hedefimiz olmadığı için sadece lige konsantre olacağız. Avrupa'da olamama eksiğimizi avantaja dönüştürmek zorundayız." diye konuştu.

"TÜRK OLUP A MİLLİ TAKIM'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

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Türkiye Milli Takımı'nda oynamanın en büyük hayallerinden biri olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Türkiye'de 6 yılımı geride bıraktım. Kariyerimin en güzel günlerini Türkiye'de yaşadım. Artık kendimi Brezilyalı olduğum kadar Türk gibi hissediyorum. Eşim ve çocuklarım için de aynı şey geçerli. 4'üncü çocuğumuzun doğumu da aralık ayında 2'nci vatanımda olacak. Geçmişte pek çok örneği olduğu gibi ben de bu hislerimi resmiyete döküp Türk vatandaşlığı almak istiyorum. 2'nci vatanımın milli takımında oynayabilmek ise futbol hayatımın en büyük hayallerinden bir tanesi. Umarım hayallerimi gerçekleştirebilirim. Ben ve ailemin bu onuru yaşamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Lionel Messi Josef de Souza Türkiye Milli Futbol Takımı
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