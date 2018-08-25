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Josef Martinez, MLS tarihine geçti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

MLS'te Atlanta United'ın deplasmanda Orlando City'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü kaydeden Josef Martinez lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu oldu.

Josef Martinez, MLS tarihine geçti

Ligde 28 gole ulaşan Josef Martinez, MLS'te sezonun bitimine 8 hafta kala lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu unvanının yeni sahibi oldu...

1996 yılında Roy Lassiter, 2012'de Chrıs Wondolowski ve 2014'te Bradley Wright-Phillips bir sezonda 27 gole ulaşan isimler olurken rekorun yeni sahibi Josef Martinez ayrıca 9 maç üst üste gol atarak bir başka lig rekorunu da egale etti. Martinez bir sonraki maçta da fileleri havalandırırsa geçtiğimiz sezon Diego Valeri'nin kırdığı "Bir sezonda üst üste en çok maçta gol atma" rekorunun da yeni sahibi olacak...

2017 yılında Torino'dan transfer edilen Venezuelalı forvet, bugüne kadar çıktığı 46 MLS maçında 47 gol atmayı başardı..

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Anahtar Kelimeler:
Josef Martinez abd mls ligi

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