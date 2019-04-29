TFF'den Sural için flaş karar!

Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesinin ardından TFF, bu hafta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kayserispor deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu Josef Sural'ın vefatı sebebiyle, 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacak. Josef Sural'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, Aytemiz Alanyaspor camiası ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."
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