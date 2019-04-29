SPOR

TFF'den Sural için flaş karar!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF'den Sural için flaş karar!

Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesinin ardından TFF, bu hafta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kayserispor deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu Josef Sural'ın vefatı sebebiyle, 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacak. Josef Sural'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, Aytemiz Alanyaspor camiası ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!
Josef Sural Türk futbolunu yasa boğdu!Josef Sural Türk futbolunu yasa boğdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor tff Josef Sural

En Çok Okunan Haberler

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

'Onların makyaja değil, estetiğe ihtiyacı var'

'Onların makyaja değil, estetiğe ihtiyacı var'

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

''Umarım F.Bahçe ligde kalır''

''Umarım F.Bahçe ligde kalır''

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Ozan Tufan'dan La Liga bombası

Ozan Tufan'dan La Liga bombası

Okuyucu Yorumları 2 yorum
çokmu önemli şimdi bu geri getirecekmi bu insanı ?? boş beleş işleri bırakında adam gibi önlemler alın bu tür kazaların yaşanmaması için
. Çok üzücü haber..Allah rahmet eylesin.. Ailesine ve Alanyaspor camiasına sabırlar dilerim...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sural'ın hayatını kaybettiği araç bu hale geldi!

Sural'ın hayatını kaybettiği araç bu hale geldi!

Sparta Prag, Josef Sural için başsağlığı mesajı yayınladı

Sparta Prag Sural'ı unutmadı

Haydar Yılmaz: Josef Sural Türk gibiydi

'Josef Sural Türk gibiydi'

TFF'den Sural için flaş karar!

TFF'den Sural için flaş karar!

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Josef Sural için spor camiasından başsağlığı mesajları

Josef Sural Türk futbolunu yasa boğdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.