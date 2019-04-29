Sural'ın hayatını kaybettiği araç bu hale geldi!

Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları özel VIP minibüsle takımdan ayrı olarak şehre dönüşe geçti. VIP minibüsün Alanya yakınlarında kaza yapması sonucu ağır yaralanan futbolcu Sural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan minibüsteki hasar da günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntüde aracın kapısının yerinde olmadığı ve VIP minibüsün sağ tarafının ağır hasarlı olduğu dikkat çekti.

Kazada öte yandan hava yastıklarının da alınan darbeden dolayı açıldığı görüldü.





