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Sural'ın hayatını kaybettiği araç bu hale geldi!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.04.2019 11:15 | Son Güncelleme

Dün oynanan Kayserispor maçı sonrası Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun kiraladığı VIP araç, Alanya dönüş sırasında kaza yapmış ve oyunculardan Josef Sural hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan minibüsteki hasar da kameralara yansıdı. Görüntülerde aracın kapısının yerinde olmadığı göze çarptı.

Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları özel VIP minibüsle takımdan ayrı olarak şehre dönüşe geçti. VIP minibüsün Alanya yakınlarında kaza yapması sonucu ağır yaralanan futbolcu Sural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kazaya karışan minibüsteki hasar da günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntüde aracın kapısının yerinde olmadığı ve VIP minibüsün sağ tarafının ağır hasarlı olduğu dikkat çekti.

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Kazada öte yandan hava yastıklarının da alınan darbeden dolayı açıldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Josef Sural

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
uyandın mı şöför efendi şimdi ?? kalk bak ne yapmışsın uyurken . şimdi bu vicdanla yaşa bir ömür boyu .
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