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Joseph Attamah Kayserispor ile anlaştı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 02.09.2020 14:17 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Joseph Attamah’ı kadrosuna kattı.

Joseph Attamah Kayserispor ile anlaştı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-kırmızılılar, Joseph Attamah ile anlaştı.

Ön libero mevkisinde oynayan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi Medipol Başakşehir takımındaydı ve Attamah geçen sezonu kiralık olarak Fatih Karagümrük’te geçirmişti.

Kayseri’ye gelen ve sağlık kontrolünden geçen Attamah, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Ganalı futbolcu Kasyerispor’da 3 numaralı formayı giyecek.


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