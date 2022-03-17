Joshua Zirkzee kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylenen Joshua Zirkzee kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Joshua Zirkzee'nin hayatı araştırılmaya başlandı. Şu anda Anderlecht'te kiralık olarak yer alan ismin yaşı ve memleketi sorgulanıyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Joachim Löw'ün Bayern Münih'in genç golcüsü Joshua Zirkzee'yi sarı lacivertlilere getireceği iddia ediliyor. Peki Joshua Zirkzee kimdir?

JOSHUA ZİRKZEE KİMDİR?

22 Mayıs 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Nijerya asıllı Joshua Zirkzee, futbola doğduğu ülke olan Hollanda'da başlangıç yapmıştır. Feyenoord altyapısında top koşturmakta olan genç golcü, 2017 senesinde 150 bin Euro'ya Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştur.

GELECEK SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sonrasında Bayern'den Parma ve Anderlecht'e kiralanan futbolcu Zirkzee'nin Alman ekibiyle gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunmakta.

ANDERLECHT'TE KİRALIK OLARAK OYNUYOR

Zirkzee şu anda ise Anderlecht'te kiralık olarak oynuyor.

