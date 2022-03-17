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Joshua Zirkzee kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylenen Joshua Zirkzee kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

17.03.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'ye Joachim Löw ile birlikte transfer olacağı iddia edilen Joshua Zirkzee'in hayatı merak edilmeye başlandı. Futbola doğduğu ülke olan Hollanda'da başlayan Joshua Zirkzee'nin kariyeri sorgulanıyor. Peki Joshua Zirkzee kimdir, aslen nereli? Joshua Zirkzee kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Joshua Zirkzee kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylenen Joshua Zirkzee kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Joshua Zirkzee'nin hayatı araştırılmaya başlandı. Şu anda Anderlecht'te kiralık olarak yer alan ismin yaşı ve memleketi sorgulanıyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Joachim Löw'ün Bayern Münih'in genç golcüsü Joshua Zirkzee'yi sarı lacivertlilere getireceği iddia ediliyor. Peki Joshua Zirkzee kimdir?

JOSHUA ZİRKZEE KİMDİR?

22 Mayıs 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Nijerya asıllı Joshua Zirkzee, futbola doğduğu ülke olan Hollanda'da başlangıç yapmıştır. Feyenoord altyapısında top koşturmakta olan genç golcü, 2017 senesinde 150 bin Euro'ya Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştur.

GELECEK SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sonrasında Bayern'den Parma ve Anderlecht'e kiralanan futbolcu Zirkzee'nin Alman ekibiyle gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunmakta.

ANDERLECHT'TE KİRALIK OLARAK OYNUYOR

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Zirkzee şu anda ise Anderlecht'te kiralık olarak oynuyor.

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