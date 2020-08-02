Josip Ilicic, hayatının şokunu yaşadı! Futbolu bırakıyor...

Serie A'da oynadıkları futbolla herkesi kendine hayran bırakan Gian Piero Gasperini'nin takımı Atalanta'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir sakatlığı olmamasına rağmen takımla idmanlara çıkmayan Josip Ilicic'in PSG karşısında da takımıyla olamayacağı belirtildi.İtalyan basını, takımda bu sezon harikalar yaratan Josip Ilicic'in ağır bir depresyona girdiğini ve futbolu bırakmayı düşündüğünü yazdı. 32 yaşındaki futbolcunun bu ruh halinin sebebinin ise ihanet olduğu öne sürüldü.

SÜRPRİZ İÇİN GİTTİ, BAŞKA BİRİYLE YAKALADI

Habere göre Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladı. Sloven futbolcunun yaşadığı bu olay sonrası, 32 yaşında emekli olmaya kadar gidebilecek bir depresyona girdiğinin altı çizildi.

ÖLÜM KORKUSU YAŞIYOR

Yıldız oyuncunun "Kişisel problemlerini çözmek için" cuma günü yeniden ülkesi Slovenya'ya gittiği belirtildi. Josip Ilicic'in ayrıca ihanet olayı dışında koronavirüs sebebiyle ölüm korkusu yaşadığı da iddia edildi.32 yaşındaki futbolcunun daha önceden de yaşadığı ölüm korkusu sendromunun koronavirüs sebebiyle yeniden başladığı ve bu sebeple futbola konsantre olmakta zorlandığı belirtildi.