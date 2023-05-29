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Jude Bellingham, Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi!

29.05.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Jude Bellingham, ligde yılın futbolcusu seçildi.

Jude Bellingham, Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi!

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) yılın oyuncusu ödülüne, Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham layık görüldü.

Bundesliga'dan yapılan açıklamada, lider girdiği zirve yarışının son haftasında konuk ettiği Mainz 05'le 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'da 19 yaşındaki İngiliz oyuncunun, en fazla oyu alarak bu ödülü kazandığı belirtildi.

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Ligi 8 gol ve 5 asistle tamamlayan orta saha oyuncusu, yaptığı değerlendirmede, "Kulüpte sorumluluğum her geçen gün artıyor. Sahanın her yerine yetişerek forvet ve defans oyuncuları arasında bağlantı kurmaya ve takım arkadaşlarıma destek vermeye devam edeceğim. Teknik direktörüm, takım arkadaşlarım ve teknik ekip, gelişimimde bana çok yardımcı oldu. Bu kulübe, yetenekli olduğum için geldim. Oyunumu geliştirerek bir üst seviyeye geçmek en büyük hedefim." ifadelerini kullandı.

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Borussia Dortmund'a Birmingham City'den 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 2020 yılında geçen Bellingham'ı, bu yaz Real Madrid ile Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

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