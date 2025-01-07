Jude Bellingham maç biter biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti! "Oradaki herkesle bunu konuştuk..."

İspanya Kral Kupası son 32 turu mücadelesinde Real Madrid, sahasında 4. Lig ekibi Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi. Eflatun - beyazlılar, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 5-0 kazandı.

ARDA DUBLE YAPTI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin tercihi ile ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90 dakikada sahada kalırken, 28. ve 88. dakikalarda attığı goller ile maça damgasını vurdu. Başkent ekibinin diğer gollerini ise Federico Valverde, Eduardo Camavinga ve Luka Modric kaydetti.

KARİYERİNDE BİR İLK

Arda Güler Deportiva Minera karşısında bulduğu bu gollerle aynı zamanda Kral Kupası'nda ilk kez golle tanışmış oldu.

BELLINGAM'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Mücadelenin ardından İspanyol devinde 5-0'lık galibiyet sevinci yaşanırken, soyunma odasında Arda Güler ve Jude Belligham hakkında dikkat çeken bir konuşma yaşandı.

İspanyol gazetesi Defansa Central, Bellingham'ın soyunma odasında Arda Güler'e söylediklerini servis etti. Habere göre, soyunma odasında milli yıldızımızın yanına giden İngiliz futbolcu, "Seni son vuruş konusunda çok rahat gördüm. Oradaki herkesle bunu konuştuk." sözlerini sarf etti.

BU SEZON ARDA GÜLER

Bu sezon ise sezonun başında istediği süreleri yine alamayan 19 yaşındaki yıldız, sezonun ilk yarısının sonlarına doğru forma süresi arttı ve 21 maçta forma giydi. Toplamda 766 dakika süre alan Güler, 3 gol - 3 asistle toplam 6 gole doğrudan etki etti.