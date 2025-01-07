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  4. Jude Bellingham maç biter biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti! "Oradaki herkesle bunu konuştuk..."

Jude Bellingham maç biter biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti! "Oradaki herkesle bunu konuştuk..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.01.2025 17:05
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İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid ile Deportiva Minera kozlarını paylaştı. Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada Eflatun beyazlılar baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 5-0 kazandı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, attığı 2 golle yıldızlaşırken, takım arkadaşı Jude Bellingham ile ilginç bir an yaşadı. İşte detaylar...

Jude Bellingham maç biter biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti! "Oradaki herkesle bunu konuştuk..."

İspanya Kral Kupası son 32 turu mücadelesinde Real Madrid, sahasında 4. Lig ekibi Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi. Eflatun - beyazlılar, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 5-0 kazandı.

ARDA DUBLE YAPTI

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin tercihi ile ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90 dakikada sahada kalırken, 28. ve 88. dakikalarda attığı goller ile maça damgasını vurdu. Başkent ekibinin diğer gollerini ise Federico Valverde, Eduardo Camavinga ve Luka Modric kaydetti.

KARİYERİNDE BİR İLK

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Arda Güler Deportiva Minera karşısında bulduğu bu gollerle aynı zamanda Kral Kupası'nda ilk kez golle tanışmış oldu.

BELLINGAM'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

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Mücadelenin ardından İspanyol devinde 5-0'lık galibiyet sevinci yaşanırken, soyunma odasında Arda Güler ve Jude Belligham hakkında dikkat çeken bir konuşma yaşandı.

İspanyol gazetesi Defansa Central, Bellingham'ın soyunma odasında Arda Güler'e söylediklerini servis etti. Habere göre, soyunma odasında milli yıldızımızın yanına giden İngiliz futbolcu, "Seni son vuruş konusunda çok rahat gördüm. Oradaki herkesle bunu konuştuk." sözlerini sarf etti.

BU SEZON ARDA GÜLER

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Bu sezon ise sezonun başında istediği süreleri yine alamayan 19 yaşındaki yıldız, sezonun ilk yarısının sonlarına doğru forma süresi arttı ve 21 maçta forma giydi. Toplamda 766 dakika süre alan Güler, 3 gol - 3 asistle toplam 6 gole doğrudan etki etti.

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler Jude Bellingham real madrid
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